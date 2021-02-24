Екатеринбург, , 12:28 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) проводится доследственная проверка по факту смерти 33-летнего машиниста крана на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Предварительно выявлено, что в кабине мостового крана, где находился машинист, произошёл пожар, его причина пока не установлена. Машинист крана попытался потушить огонь и подогнать кабину к посадочной площадке. Справиться с пожаром не удалось, «в связи с чем мужчина выпрыгнул из охваченной огнём кабины крана». Работник скончался от полученных травм.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Опрашиваются сотрудники предприятия, анализируется документация, связанная с обеспечением техники безопасности, проводятся экспертные исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 22 февраля 2021 года.

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