Казань, , 12:36 — REGNUM В столице Татарии на ремонт дворов и дорог в текущем году направят свыше 10 млрд рублей. В прошлом году на эти цели выделялось 14,3 млрд рублей. Об этом заявил мэр города Ильсур Метшин.

С его слов, в текущем году на обустройство дворовых территорий и дорожные работы в Казани планируют направить более 10 млрд рублей. «Три четверти из них будет направлено на ремонт дорог», — уточнил градоначальник.

Продолжится в 2021 году строительство Большого казанского кольца, капитально отремонтируют 12 дорог и 78 внутриквартальных проездов. Кроме этого, начнут прокладывать Вознесенский тракт.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии в текущем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» запланировали отремонтировать 90 участков автодорог общей протяженностью около 175 км. Еще четыре объекта перейдут на 2022 год.

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