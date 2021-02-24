Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM В Ростовской области продолжает падать ежедневный прирост носителей коронавируса. Так, за истекшие сутки положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили 304 человека. Это на пять случаев заражения меньше, чем днём ранее, передаёт ИА REGNUM 24 февраля.

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Носители инфекции выявлены в 44 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (110), Батайске (14), Таганроге (13), Новочеркасске (12) и Неклиновском районе (11). Более 26% новых заболевших — люди в возрасте старше 66 лет, 6,2% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области установлено 71 тыс. 883 случая заражения коронавирусом.

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