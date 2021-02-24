Нью-Йорк, США, , 12:27 — REGNUM Протестные акции массового характера, прошедшие на протяжении последнего года в США и Евросоюзе, показывают, что там сохраняется системное неравенство. Об этом 24 февраля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, в ходе своего выступления на сегменте высокого уровня 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

«Массовые демонстрации в США и Европе обнажили сохраняющееся в этих странах системное неравенство, а также подтвердили опасность попустительства экстремистским идеологиям», — сказал глава МИД РФ.

Кроме того, он добавил, что пандемия коронавируса, по его мнению, привела к обострению застарелых проблем таких, как расизм, ксенофобия, а также дискриминация национальных и религиозных меньшинств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что на сегодняшний день точная дата проведения международной встречи по Афганистану неизвестна.