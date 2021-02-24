Москва, , 12:37 — REGNUM Состояние американского бизнесмена Илона Маска, уменьшившееся за одни сутки более чем на $15 млрд, в результате чего он потерял статус самого богатого человека в мире, вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 24 февраля в социальной сети.

«Надо скинуться, помочь парню. Как считаете?», — шутит Victoria E.

Многие пользователи пришли к выводу, что Маск не сильно расстроился сложившейся ситуации. Его состояние всё равно находится на недосягаемой высоте.

«15 миллиардов больше, 15 миллиардов меньше, он даже не заметит. Деньги в жизни не главное. Жила бы страна родная, и нету других забот!», — поделился своим мнением Борис Н.

Некоторые комментаторы уверены, что всё дело лишь в везении. Они считают, что пройдёт время и Маск вновь встанет на вершину.

«Что поделаешь, ну, не повезло. Только и всего. Это не смертельно!», — считает Сергей Л.

Нашлись и те, кто указал на условия капиталистического мира, где за один день человек может потерять состояние в размере $15 млрд.

«Вот она коварная и бессердечная рука рынка. То дает, то отбирает. А, кстати, никто не знает где, в какой локации он потерял эти самые 15 млрд. А то, вдруг, повезёт их найти», — пишет Борис М.

Напомним, 23 февраля стали известны данные торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI), согласно которым состояние главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за прошедшие сутки упало более чем на $15 миллиардов, в результате чего бизнесмен потерял звание самого богатого человека мира.