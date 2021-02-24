Ярославль, , 12:21 — REGNUM В Ярославской области первый этап вакцинации прошли 36 295 человек. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Вакцинация Yarregion.ru

Вторую дозу вакцины «Спутник-V» получили 13 024 человека. Всего в настоящий момент в регион поступило 51 272 дозы вакцины. В Ярославской области действуют 46 пунктов вакцинации для профилактики новой коронавирусной инфекции, также организована работа 34 мобильных бригад.

Всего в Ярославской области проживают 1,2 млн человек. Таким образом, первый этап вакцинации прошли 3% жителей, примерно 1% — второй.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской и Костромской областях темпы вакцинации одинаковы