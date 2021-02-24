Ростов-на-Дону, , 12:17 — REGNUM В ночь на 24 февраля столбики уличных термометров в Ростовской области опустились до — 29 градусов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

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Существенных осадков на Дону в течение дня не ожидается, в южных и западных районах сохранятся гололёдно-изморозевые явления, на дорогах — гололедица. Ветер восточного и северо-восточного направлений будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха в Ростовской области опустилась до — 25 градусов, в крайних северных районах — до — 29 градусов. В дневные часы потеплеет максимум до — 6 градусов (в южных районах).

При этом морозы отступят уже в ближайшие дни. Так, днём 25 февраля в Ростовской области ожидается до — 1 градуса, 26 февраля воздух прогреется до +4 градусов.