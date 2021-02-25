Чебоксары, , 05:56 — REGNUM Министр труда и социальной защиты Чувашии получила представление за списание средств с детских выплат по исполнительному производству. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Нарушение было выявлено в Красночетайском районе. В ходе прокурорской проверки установлено, что у должницы, которая воспитывает несовершеннолетних детей, были взысканы средства, перечисленные казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» минтруда Чувашии в виде ежемесячных выплат на детей от трёх до семи лет.

В надзорном ведомстве отмечают, что данный вид выплат относится к доходам, на которые не может быть обращено взыскание. Проверка показала, что в нарушение закона централизованной бухгалтерией в реквизитах платёжного поручения не был указан соответствующий код вида выплат, в результате приставы и банк наложили на него взыскание.

Прокуратурой района в адрес министра труда и социальной защиты Чувашии внесено представление с требованием об устранении нарушений и недопущении их впредь. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Незаконно удержанные средства возвращены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии проиндексированы ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла, ветеранам труда и лицам, пострадавшим от политических репрессий. Рост составит 2,91%, это коснётся 129 тыс. жителей.

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