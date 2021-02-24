Рязань, , 12:47 — REGNUM В Рязанской области 24 февраля подтверждены 75 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на восемь меньше, чем за предыдущие сутки. Скончались шесть человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Всего в Рязанской области выявлены 24 тыс. 204 носителя инфекции. Показатель заболеваемости составляет 2165,29 на 100 тысяч населения. В лечебных учреждениях находятся 357 пациентов с COVID-19. В тяжёлом состоянии 36 человек, из них 13 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Выписаны после лечения 68 пациентов, всего выздоровели 22 тыс. 215 человек.

По данным федерального оперативного штаба за минувшие сутки зарегистрированы шесть летальных исходов. Таким образом, от осложнений на фоне инфекции в регионе скончались 287 пациентов.