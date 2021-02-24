Иркутск, , 12:15 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области объявило о проведении доследственной проверки, поводом для которой послужила смерть девочки 2008 года рождения в квартире, расположенной на ул. Пионерская в Братске. Об этом сегодня, 24 февраля, информирует пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что причиной трагедии стала электротравма: девочка пошла принимать ванну с мобильным телефоном.

В руках несовершеннолетней был обнаружен провод зарядного устройства, подключенного в сеть.