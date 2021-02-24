Пенза, , 12:35 — REGNUM Полиция Пензенской области направила материалы из постов в интернете одной из учениц восьмого класса школы №66 в Следственный комитет.

Проверку осуществляют по просьбе руководства школы. Информацию в постах восьмиклассницы в соцсетях по заявлению директора учебного учреждения Веры Махониной проверяют на наличие экстремизма и призывов к свержению власти, уточняет РИА Новости.

ИА REGNUM ранее сообщало, в подмосковных школах проводят занятия по профилактике экстремизма. Инспекторы отделов по делам несовершеннолетних областного ГУ МВД разъясняют учащимся смысл таких понятий, как «экстремизм» и «терроризм», и какие у них бывают проявления.

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