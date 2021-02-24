Самара, 24 февраля 2021, 12:18 — REGNUM Еще более 24 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Самарскую область. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.
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Сообщается, что в регион прибыла партия вакцины «ГамКовидВак» в количестве 24 100 доз. Она уже была распределена по медицинским учреждениям региона.
Отмечается, что по области прививки от COVID-19 получили свыше 87 тысяч человек, в том числе более 20 тысяч человек завершили вакцинацию.
Ранее сообщалось о том, что вакцинация населения от COVID-19 проходит бесплатно на добровольной основе.
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