Самара, , 12:18 — REGNUM Еще более 24 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступило в Самарскую область. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в регион прибыла партия вакцины «ГамКовидВак» в количестве 24 100 доз. Она уже была распределена по медицинским учреждениям региона.

Отмечается, что по области прививки от COVID-19 получили свыше 87 тысяч человек, в том числе более 20 тысяч человек завершили вакцинацию.

«Эпидемия останавливается тогда, когда под иммунной прослойкой находится 60 и более процентов населения», — передает слова главного врача Самарской городской поликлиники № 13 Анны Кравец пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось о том, что вакцинация населения от COVID-19 проходит бесплатно на добровольной основе.

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