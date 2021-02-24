24 февраля 2021 | Время чтения 6 мин

Рассматривать вопрос ядерной сделки с Ираном только в контексте Тегеран – Вашингтон – это слишком упрощённый подход. Есть ещё Израиль со своими интересами, для которого вариант Тегеран с ядерным оружием в стратегической перспективе мало чем отличается от варианта Тегеран без ядерного оружия, но с отменой экономических санкций.

Владимир Васильев, , 17:38 — REGNUM Верховный лидер Ирана Али Хаменеи 22 февраля 2021 года опубликовал у себя в Twitter следующее сообщение: «Иран не гонится за ядерным оружием, но и его ядерное обогащение не будет ограничено 20%. Он будет обогащать уран в любом объеме, который необходим стране. Уровень обогащения урана может достичь 60% для удовлетворения потребностей страны».

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Проанализируем данную публикацию с точки зрения возможного наличия у Тегерана планов по созданию ядерного оружия.

Али Хаменеи Khamenei.ir

Как известно, природный уран состоит из трёх изотопов: уран-238, уран-235 и уран-234. Изотоп уран-234 имеет относительно короткий период полураспада и его очень небольшое количество. Для производства ядерного топлива и ядерного оружия требуется обогащённый уран. Процесс обогащения урана происходит за счёт уменьшения в нём доли урана-238 и увеличения доли урана-235, которого в природном уране всего 0,72%.

Для атомных электростанций требуется низкообогащённое топливо с содержанием урана-235 до 5%. Высокообогащённое топливо для исследовательских реакторов требует наличия 20% урана-235. Для создания ядерного боеприпаса уран должен содержать 90% урана-235.

Получается, что для развития программы мирного атома обогащение урана выше 20% не требуется. А верховный лидер Ирана сказал о том, что «уровень обогащения урана может достичь 60% для удовлетворения потребностей страны». Фактически первое лицо страны говорит, что собирается обогащать уран в военных целях.

Так называемая ядерная сделка с Ираном (СВПД — Совместный всеобъемлющий план действий) накладывала ограничение на обогащение урана выше 3,67%. Почему было выбрано именно такое значение — меньше 4%?

Дело в том, что на обогащение урана до уровня содержания урана-235 в 4% уходит 83,5% затрат. На обогащение до уровня 20% — ещё 8,5% затрат, а до уровня оружейного урана в 90% — ещё 8% затрат.

Таким образом, получение обогащённого до 20% урана предполагает осуществление 92% затрат. Именно поэтому обогащённый до 20% уран уже считается оружейным. Кстати, Израиль называет этот уровень обогащённости «точкой прорыва». Останется только сделать скачок в 8% затрат, обогатив уран до 90%, т. е. до уровня, достаточного для создания ядерного оружия.

Теперь рассмотрим вопрос получения ядерного боеприпаса. Использование оружейного плутония под эту задачу мы здесь не рассматриваем, т.к. для его выработки требуется ядерный реактор. А иранский реактор в Араке был модернизирован согласно СВПД, чтобы исключить данный процесс. Потенциально возможен вариант возвращения его в исходное состояние, но, скорее всего, это потребует значительных усилий и времени.

Самый доступный и быстрый для Ирана способ — это использование урана-235. Минимальная критическая масса для урана-235 равна 50 килограммам, это та минимальная масса вещества, при которой процесс деления ядер будет иметь самопроизвольный и цепной характер.

Уран Em.doe.gov

По мнению ряда экспертов, для простого по конструкции ядерного боеприпаса нужно примерно 60 килограммов урана, обогащённого до 90%. При этом вещество должно быть в твёрдом состоянии. Чтобы получить такое количество, по грубым подсчётам, требуется около 270 килограммов урана, обогащённого до 20%.

Теперь понятно, почему Израиль в 2012 году заявил, что 240 килограммов урана, обогащённого до 20%, станет «красной линией», пересечение которой вызовет удар по объектам ядерной инфраструктуры Ирана. Кстати, в ряде источников определяют достаточным для создания ядерного заряда уровень обогащения 80−90%. Это как раз и предполагает предварительное наличие 240−270 килограммов обогащённого до 20% урана.

После убийства 28 ноября 2020 года «отца иранской ядерной программы» Мохсена Фахризаде иранский парламент принял закон о «Стратегических мерах по отмене санкций». Документ предписывает производить ежегодно не менее 120 килограммов урана, обогащённого до 20%. Кроме того, в течение года необходимо ввести в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг на двух ядерных объектах: в Натанзе и Фордо.

К фактическому обогащению урана до уровня 20% Иран приступил 4 января 2021 года. По данным телеканала из Объединенных Арабских Эмиратов Al Hadath, к 28 января Тегеран располагал уже 17 килограммами урана, обогащённого до 20%.

8 февраля 2021 года министр разведки Ирана Махмуд Алави в эфире телеканала IRIB TV2 заявил, что атомная программа в стране носит исключительно мирный характер, но Тегеран может получить ядерное оружие, если страну «загонят в угол». Он также отметил: «Если Иран подтолкнут в подобном направлении, то будет это не вина Ирана. В обычных условиях у Ирана подобных планов нет».

23 февраля состоялся визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Тегеран. Договорились о продолжении сотрудничества Ирана с агентством по режиму нераспространения ядерного оружия. В то же время доступ на иранские ядерные объекты для инспекторов будет значительно ограничен. Инспекторы в течение трёх месяцев не будут получать информацию с камер наблюдения на этих объектах. При снятии американских санкций МАГАТЭ сможет просмотреть записи за все три месяца. Если США не снимут санкции в течение данных трёх месяцев, то записи будут уничтожены.

Следует заметить, что ближе всего к созданию ядерного оружия Иран был в 2015 году. По данным МАГАТЭ, к 2015 году Иран наработал 10 357 килограммов урана, обогащенного от 3 до 5%, и 410,4 килограмма урана, обогащённого до 20%. Благодаря СВПД данного сценария удалось избежать.

В настоящий момент ситуация в какой-то мере повторяется, но на несколько ином уровне. Говоря простым языком, Тегеран пытается обменять свою потенциальную возможность создать ядерное оружие на отмену экономических санкций со стороны США. А риторика иранских официальных лиц — это в большей степени психологическое давление на администрацию Джо Байдена и лидеров других стран Запада. Всё-таки у Тегерана есть понимание, что в обладании им ядерным оружием никто не заинтересован, в том числе и Россия.

Самолёты ВВС Израиля U.S. Air Force

В то же время ситуация более сложная. Рассматривать вопрос ядерной сделки с Ираном только в контексте Тегеран — Вашингтон — это слишком упрощённый подход. Есть ещё Израиль со своими интересами, для которого вариант Тегеран с ядерным оружием в стратегической перспективе мало чем отличается от варианта Тегеран без ядерного оружия, но с отменой экономических санкций.

Тель-Авив здесь выступает в роли джокера, который в любой момент может разыграть свою комбинацию. Например, воспользоваться невозможностью МАГАТЭ получить информацию по иранской ядерной программе по официальным каналам. И сколько там было у Ирана килограммов обогащённого до 20% урана, 50 или 250, после израильского удара будет трудно проверить. Поэтому элемент неопределённости в сложившейся ситуации, безусловно, присутствует.