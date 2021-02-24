Берлин, , 12:14 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Audi оснастил гибридные модели Q5 TFSI e и Q5 Sportback TFSI e, а также A6 Sedan, A6 Avant и A7 Sportback более мощными аккумуляторами. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.

Ёмкость нового аккумулятора составляет 17,9 кВт-ч, в то время как у прежней батареи этот показатель составлял 14,1 кВт-ч. Благодаря этому запас хода гибридных машин на электротяге вырос до 91 км.

Максимальная зарядная мощность батареи равна 7,4 кВт, что позволяет заряжать модели Audi PHEV на 100% за 2,5 часа. Стоит отметить, что габариты литий-ионного аккумулятора остались прежними, несмотря на его повышенную энергоемкость.

Ранее спортивное подразделение Audi представило модернизированную версию новой модели RS 3 под названием LMS. Построено авто на основе болида Audi A3 четвёртого поколения. Его максимальная производительность составляет 340 «лошадей» (420 Нм).

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