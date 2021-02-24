Архангельск, , 12:11 — REGNUM В Архангельске возбуждено уголовное дело в связи со смертью 14-летнего подростка — школьник скончался в результате пожара.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, пожар произошел накануне днем, 23 февраля, в одной из квартир деревянного дома, расположенного по ул. Стивидорская. По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначены судебно-медицинская, химическая и пожаро-техническая экспертизы. Идет допрос свидетелей.