Великий Новгород, , 12:14 — REGNUM В Новгородской области за сутки выявили 88 новых носителей коронавирусной инфекции, сообщили 24 февраля в областном оперштабе. Это на два случая меньше, чем сутками ранее.

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С начала февраля суточная цифра вновь выявляемых носителей коронавируса в регионе снизилась почти на 60 случаев.

Наиболее высокая суточная заражаемость выявлена в Великом Новгороде (40), а также в Новгородском, Боровичском и Старорусском районах региона.

С учетом новых данных в Новгородской области выявлено 26 855 случаев заражения. Выздоровел 23 291 человек. Скончались от ковида 113 человек.

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