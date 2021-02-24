Пекин, 24 февраля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Власти Китая выразили протест Великобритании из-за обвинений в нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) страны. Об этом 24 февраля заявил на регулярном брифинге официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

(сс) Colegota Уйгуры

«Британская сторона оскорбила трибуну Совета ООН по правам человека для распространения ложной информации, очернения Китая и нападок на него, а также для вмешательства в его внутренние дела. Мы выражаем в связи с этим решительный протест», — сказал он.

Также Вэньбинь рассказал, что в течение последних лет Синьцзян посетили свыше 1,2 тыс. иностранных дипломатов, представителей международных организаций и журналистов из-за рубежа.

«Великобритания политизирует права человека, использует двойные стандарты, а также склонна брать на себя роль наставника для критики других стран и оказания давления на них. Однако в то же время эта страна игнорирует серьезные нарушения прав человека на своей территории», — подчеркнул официальный представитель китайского МИД.

Отметим, 22 февраля глава МИД Британии Доминик Рааб на 46-й сессии Совета ООН по правам человека обвинил власти КНР в нарушения прав человека по отношению к уйгурам в Синьцзяне.