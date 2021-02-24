Москва, , 12:13 — REGNUM Решение руководства дочерней компании группы Münchener Rück, занимающейся перестрахованием германских и международных страховщиков, завершить договор с Nord Stream 2 вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 24 февраля в социальной сети Facebook.

«Ещё парочка морозных зим, и всё встанет на свои места. Холод, как и голод, не тётка, а дядька», — считает Лилия К.

Многие пользователи уверены, что данной компании найдётся достойная замена. Люди считают, что Германия намерена завершить проект, во что бы это ни стало, иначе страна потеряет огромные деньги.

«А они не думают, что ситуация становится похожей на ситуацию с постройкой авианосцев во Франции? После той ситуации Россия финансово выиграла больше, чем потратила за строительство по решениям судов! Ведь в любых договорах обозначен пункт, где описываются платы за невыполнение договора! Поэтому Германии выгодна достройка», — поделилась мнением Ирина Т.

Некоторые комментаторы уверены в том, что договор пришёл к концу с подачи Вашингтона. Люди призывают немецкие компании вести более самостоятельную политику.

«А причём здесь американский закон и европейская безопасность? Европейцы должны думать самостоятельно своей головой, не так ли? Некоторые Немецкие партии вещают об этом», — пишет Михаил Д.

Отдельные пользователи решили поддержать строителей российского газопровода. Люди хотят, что у России всё получилось и проект «Северный поток — 2» был завершён.

«Держитесь ребята! Достройте назло врагам! Успехов, Россия!» — написала Саламят И.

Напомним, 23 февраля официальный представитель мюнхенского перестраховочного общества Münchener Rück Франк Циглер заявил о том, что дочерняя компания структуры завершила договор с Nord Stream 2.