Москва, , 12:18 — REGNUM Лица без гражданства, находящиеся на территории РФ, будут получать временные удостоверения личности сроком на десять лет. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее в законодательстве не обозначалось удостоверение, которое могли получить лица без гражданства после того, как их личность установили. Речь идёт о людях без документов, признаваемых в России.

Теперь таким людям будут выдавать временное удостоверение на десять лет. Ему аннулируют, если человек получит иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Ему придётся выехать за пределы России в течение 15 дней.

Временное удостоверение потеряет силу и в том случае, если установят факт сообщения ложных сведений или предоставления ложных документов.

Для лиц без гражданства с временным удостоверением предусмотрена постановка на учет по месту пребывания через семь рабочих дней с даты получения такого документа.

Читайте также: Путин подписал закон о порядке аккредитации в РФ филиалов зарубежных юрлиц