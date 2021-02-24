Самара, , 12:10 — REGNUM 280 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба.

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Сообщается, что всего по области было выявлено 47 411 случаев заражения этой инфекцией, при этом справились с ней 43 651 человек, в том числе 269 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Всего по области скончались 905 пациентов с COVID-19. При этом показатель смертности на 100 тысяч населения по области составил 28,34 (по России — 57,83), а коэффициент летальности в регионе составил — 1,91 (в России — 2,01).

Согласно данным на 23 февраля, в Самарской области за сутки было выявлено 283 случая заражения коронавирусом.

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