Волгоград, , 12:31 — REGNUM Охват населения многофункциональными центрами государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в Волгоградской области составляет порядка 97%. По итогам 2020 года специалистами обработано 2,9 миллиона обращений, сообщили ИА REGNUM 24 февраля в пресс-службе администрации региона.

В центрах «Мои документы» оказывают более 230 видов услуг, в том числе во многих филиалах можно записаться на вакцинацию от COVID-19. В 2020 году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, в волгоградских МФЦ обработали 2,9 миллиона обращений граждан.

«Многофункциональные центры за небольшой период — буквально четыре года — стали неотъемлемой частью нашей жизни: сегодня в Волгоградской области охват населения составляет порядка 97%. И работа в этом направлении продолжается, мы понимаем, что необходимо и дальше повышать качество оказываемых услуг. Задача, которую мы перед собой ставим, — расширение сети, повышение качества и доступности услуг», — сказал на выездном совещании губернатор Андрей Бочаров.

Жителей Волгоградской области сейчас обслуживают 50 центров и офисов «Мои Документы», а также 256 территориально-обособленных структурных подразделений.