Екатеринбург, , 12:13 — REGNUM В Свердловской области выявили ещё 187 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Нынешний показатель — минимальный с августа 2020 года. С осени 2020 года количество ежедневно регистрируемых носителей коронавируса в Свердловской области не опускалось ниже 200.

Вирус SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки у жителей Екатеринбурга (56 человек), Алапаевского района, Арамильского, Артинского городских округов, Березовского, Верхней Пышмы, Верхотурья, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Североуральска, Среднеуральска, Сысерти, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свердловские власти допустили, что в регионе отменят обязательное ношение масок в июне или июле 2021 года.

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