Магадан, Магаданская область, , 12:10 — REGNUM В Магадане по материалам прокурорской проверки возбуждено два уголовных дела за халатность и выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Проверку провели по поручению заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина по факту разрушения кровли многоквартирного дома ураганным ветром.

Установлено, что капитальный ремонт кровли проведен в 2020 году компанией ООО «Тисбизнесстрой», стоимость работ — 4,7 млн рублей.

В отсутствие проектной документации региональным Фондом капитального ремонта работы приняты без замечаний. Но строительные недостатки обнаружились 10 февраля 2021 года, когда в столице Колымы бушевала стихия и сильным ветром сорвало отремонтированную кровлю.

Отдельные элементы строительных конструкций упали на соседние дома и придомовую территорию, что создало угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, нанесен вред имуществу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магадане подсчитывают ущерб от прошедшего 10 февраля циклона: повреждены кровли 46 зданий, выбиты окна, завалены 50 опор освещения, с перекрестка улицы исчез светофор.