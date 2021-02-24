Горно-Алтайск, , 11:44 — REGNUM На территории Республики Алтай объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Горно-Алтайска, в течении суток 25 февраля здесь пройдёт мокрый снег, переходящий в снег, а также метели.

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Ветер усилится до 25 метров в секунду, а по высокогорью — до 35 метров в секунду. Ожидаются метели, а также гололёдные явления и похолодание. По данным Горно-Алтайского гидрометцентра, ночная температура опустится местами до 35 градусов мороза. Днём 26 и 27 февраля столбик термометра опустится до −25… −30 градусов.

«Существует риск нарушений в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения населения, ограничение движения на автомобильных дорогах», — отметили в администрации.