Сараево, , 11:47 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за сутки выявили 515 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 17 человек скончались от COVID-19. Из больниц выписались 809 пациентов. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 23 февраля.

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Журналисты отмечают, что заражение SARS-CoV-2 было подтверждено у 314 жителей Федерации Босния и Герцеговина и у 186 жителей Республики Сербской. В округе Брчко выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии в Боснии и Герцеговине зарегистрировали более 129 176 случаев заражения коронавирусом и 5034 смертельных случаев.

Напомним, что 22 февраля в Боснии и Герцеговине выявили 343 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.