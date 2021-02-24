Чебоксары, , 11:43 — REGNUM В Чувашии суточное число вылечившихся от COVID-19 превысило количество официально выявленных носителей коронавируса, составив соответственно 57 и 53. Также подтверждены новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

По информации на 24 февраля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 21 178 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 53.

Победили болезнь 19 396 пациентов, доля выздоровевших составила 91,6%. Из них за сутки вылечились 57 человек. В настоящее время в Чувашии официально насчитывается 769 больных COVID-19.

Также в Чувашии зарегистрировано ещё семь летальных исходов от COVID-19. Всего скончались 1013 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля в Чувашии до 75% увеличено максимально допустимое количество зрителей спортивных и культурных мероприятий. Масочный режим для зрителей и болельщиков, а также требование социальной дистанции сохраняются.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии втрое увеличили допустимое число болельщиков в спорткомплексах