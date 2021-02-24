Омск, 24 февраля 2021, 11:41 — REGNUM Движение пассажирского транспорта в районах Омской области временно ограничено. Причина — ухудшение погодных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 февраля в областном главке МЧС.
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Временное ограничение движения пассажирского автотранспорта на участках федеральных автодорог региона введено 24 февраля до 17:00 по местному времени.
Жителей Омской области призывают соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.
Напомним, 23 февраля синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в регионе. Прогнозировались снег, местами сильный, метель, порывы ветра 16−21 м/с, снежные заносы на дорогах.
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