Киев, 24 февраля 2021, 11:45 — REGNUM Заявления министерства юстиции Украины о том, что китайские инвесторы отказались от попыток мирного урегулирования спора вокруг акций предприятия «Мотор Сич», не соответствуют действительности. Информация опубликована на специальном сайте для акционеров предприятия.
Китайские инвесторы отметили, что предпринимали неоднократные попытки урегулировать спор, однако их предложения были проигнорированы украинскими властями.
Напомним, ранее китайские инвесторы увеличили сумму иска к Украине до $3,6 млрд. Ранее власти страны арестовали акции двигателестроительного предприятия «Мотор Сич», которые были куплены китайской компанией.
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