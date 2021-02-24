Киев, , 11:45 — REGNUM Заявления министерства юстиции Украины о том, что китайские инвесторы отказались от попыток мирного урегулирования спора вокруг акций предприятия «Мотор Сич», не соответствуют действительности. Информация опубликована на специальном сайте для акционеров предприятия.

«5 февраля 2021-го «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент — ИА REGNUM) опубликовало утверждение министерства юстиции Украины о попытке министерства договориться с китайскими акционерами ПАО «Мотор Сич» о мирном разрешении инвестиционного спора, однако китайские инвесторы настаивали на арбитраже. Китайские инвесторы ПАО «Мотор Сич» удивлены таким заявлением министерства юстиции Украины. Это заявление не отражает реальные обстоятельства в споре», — сказано в сообщении.

Китайские инвесторы отметили, что предпринимали неоднократные попытки урегулировать спор, однако их предложения были проигнорированы украинскими властями.

«Тем самым Украина не оставила инвесторам иного способа, чем инициирование международного инвестиционного арбитража для возмещения понесённых убытков в результате нарушения Украиной международно-правовых обязательств», — подытожили авторы заявления.

Напомним, ранее китайские инвесторы увеличили сумму иска к Украине до $3,6 млрд. Ранее власти страны арестовали акции двигателестроительного предприятия «Мотор Сич», которые были куплены китайской компанией.

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