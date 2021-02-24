Москва, , 11:46 — REGNUM Информационная система жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) станет более удобной для граждан, таковы планы Минстроя РФ. Об этом координатор проекта «Умный город», заместитель директора ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Елена Семёнова заявила на онлайн-конференции «Умный город. Как выглядит настоящее».

Она отметила, что с точки зрения обычных жителей ГИС ЖКХ довольно сложна. Министерство намерено её модернизировать, сделать более удобной.

Так, жильцы многоквартирных домов должны иметь возможность платить за услуги ЖКХ «в один клик». Ранее в министерстве отмечали, что к концу 2020 года в системе зарегистрировались около 4 млн пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, ГИС ЖКХ запустили в опытном режиме в 2019 году. Система позволяет следить за долгами по ЖКХ, передавать показания приборов учёта, оплачивать счита и прочее.