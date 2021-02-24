Новосибирск, , 11:39 — REGNUM Суд в Новосибирске приговорил к условному сроку почтальона, которая похитила выплаты ветеранами Великой Отечественной войны по случаю 75-й годовщины Победы. Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Новосибирска.

Суд установил, что с 7 апреля по 7 мая прошлого года женщина-почтальон, используя своё служебное положение, подделала подписи шести ветеранов и похитила полагающиеся им выплаты на общую сумму почти 155 тыс. рублей.

Женщину приговорили к трём годам лишения свободы условно. Кроме того, суд взыскал в пользу УФПС «Почты России» указанную сумму в счёт возмещения ущерба.

Как сообщало ИА REGNUM, выплаты осуществлялись на основании Указа президента России «О единовременной выплате некоторым категориям граждан РФ в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». Экс-работник «Почты России» обвинялась в совершении шести эпизодов.

В августе 2020 года в управлении Федеральной почтовой связи Новосибирской области заявили, что все деньги были выплачены потерпевшим ещё в мае. Виновная сотрудница уволена. Управление оказывало полное содействие следствию