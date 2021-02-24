Джакарта, 24 февраля 2021, 11:38 — REGNUM Компания по переработке отходов Mountrash Avatar Indonesia сумела собрать 122 тонны пластиковых отходов в Индонезии к середине февраля 2021 года, сообщает Antara.
Сотрудники компании собрали около 8 млн пластиковых бутылок.
Около 7,9% населения Индонезии начали сортировать отходы.
Основатель Mountrash Гидеон Кетарен Виджая объяснил, что в настоящее время проводит кампанию по созданию Чистой Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, Индонезии нужна сотня миллионов цифровых работников для поддержки экономики к 2025 году.
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