Сан-Матео, США, , 11:37 — REGNUM Обладатели консолей PlayStation получат бесплатную копию игры Ratchet & Clank (2016 г.). Об этом 23 февраля сообщило издание Kotaku.

Добавить игру в свою библиотеку можно будет с 1 по 31 марта 2021 года. Сообщается, что эта акция является частью глобальной инициативы Play at Home («Играйте дома»), в рамках которой геймеров призывают не выходить из дома в разгар пандемии коронавируса.

Напомним, Ratchet & Clank — это последняя часть одноимённой франшизы экшен-платформеров о приключениях инопланетянина Рэтчета и его друга-робота Кланка. В 2021 году она получит сиквел с подзаголовком Rift Apart.

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