Нур-Султан, , 11:35 — REGNUM В Казахстане планируется внедрить совместный аннуитет, в котором могут принять участие супружеские пары или близкие родственники. Об этом 24 февраля заявил начальник управления развития страхового рынка департамента страхового рынка и актуарных расчетов Саги Ажибек на брифинге.

По его словам, договор аннуитета — это альтернативный механизм получения пенсионных выплат через компанию по страхованию жизни. Отличие заключаются в том, что пенсионный фонд выплачивает пенсию до исчерпания накоплений, тогда как договор аннуитета обеспечивает пожизненные выплаты.

Выплаты по пенсионному аннуитету для мужчин начинаются с 55-летнего возраста, для женщины — с 52-летнего.

Ажибек отметил, что сумма достаточности для заключения пенсионного аннуитета для мужчин в возрасте 55 лет составляет 6,7 млн тенге ($16,2 тыс.), для женщин — 9 млн тенге ($21,7 тыс.). Совместный аннуитет позволит заключить договор, если у одного из участников не хватает накоплений, а у второго — есть небольшой избыток, пояснил глава управления.