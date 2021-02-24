Сеул, , 11:43 — REGNUM Объем четвертого дополнительного бюджета, направленного на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса в Южной Корее, составит 20 трлн вон (~$18 млрд). Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на председателя политсовета правящей Демократической партии «Тобуро» Хон Ик Пхё.

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По его словам, размер дополнительного бюджета будет меньше, чем предполагалось ранее, поскольку для выплат будут использоваться средства из ранее утверждённых бюджетов.

Известно, что владельцы малого бизнеса получат помощь дефферинцированно, с учётом годовых продаж и штата сотрудников. Также финансовая поддержка будет оказана временным работникам.

Как отметил премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюн в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, катастрофами и чрезвычайными ситуациями, лица и предприятия, нарушившие карантинные правила, будут исключены из программы предоставления финансовой помощи.

Известно, что правительство и правящая партия представят детальный план выплат не позднее второй половины 24 февраля.