Москва, , 11:35 — REGNUM Предприятия государственной корпорации «Ростех» начали подготовку к государственным испытаниям новейшей тяжелой огнеметной системы ТОС-2 («Тосочка»), которые будут проведены в марте текущего года. Об этом 24 февраля сообщил гендиректор ООО «РТ-Капитал» Кирилл Фёдоров.

«Военный дивизион ПАО «Мотовилихинские заводы» и НПО «СПЛАВ» имени Ганичева приступили к подготовке боевой машины ТОС-2 «Тосочка» к государственным испытаниям, которые начнутся в течение месяца», — приводит его слова РИА Новости.

Также Фёдоров уточнил, что данные работы проводятся в рамках выполнения гособоронзаказа на нынешний год и добавил, что по итогам госиспытаний будет решаться вопрос о сроках принятия ТОС-2 на вооружение российской армией.

Отметим, тяжелая огнеметная система ТОС-2 производится специалистами ЗАО «Специальное конструкторское бюро» группы предприятий «Мотовилихинские заводы».