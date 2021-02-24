Москва, , 11:34 — REGNUM Российский космонавт Сергей Рыжиков провёл очередные измерения трещины, ставшей причиной утечки воздуха в российском модуле Международной космической станции (МКС) «Звезда». По его словам, её размер не изменился. Об этом Рыжиков доложил Центру управления полетами (ЦУП) во время переговоров, которые транслировало Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

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«Как во время предыдущих измерений, я не вижу каких-то изменений», — подчеркнул космонавт.

Ранее Рыжиков сообщал, что размер трещины составляет приблизительно 4,5 сантиметра.

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Как сообщало ИА REGNUM, небольшая утечка воздуха на МКС была обнаружена в сентябре 2019 года. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». В октябре 2020 года космонавты заклеили трещину термостойким скотчем и заплаткой из резины и фольги. Временный ремонт не помог полностью устранить утечку.