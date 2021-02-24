Санкт-Петербург, , 11:39 — REGNUM В Петербурге за последние сутки сократилась суточная смертность от COVID-19. Об этом сообщает в среду, 24 февраля, федеральный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

За предыдущий день в городе зафиксировали 37 летальных исходов болезни, вызываемой коронавирусной инфекцией. Это на четыре случая меньше, чем днем ранее, и второй результат по стране после Москвы.

Всего за время пандемии в Петербурге умершими от COVID-19 официально признали 10 912 человек. Летальность болезни составляет 3%.

В России за сутки подтвердили 383 смертельных исходов болезни, всего по стране погибло 84 430 человека за время пандемии.

Добавим, в Петербурге коронавирусом заразились 363 429 человек с марта 2020 года. В России за всё время обнаружили 4 200 902 случая заражения.

Читайте ранее в этом сюжете: Четвертые сутки в Петербурге находят меньше тысячи новых носителей ковида