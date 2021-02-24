Санкт-Петербург, 24 февраля 2021, 11:39 — REGNUM В Петербурге за последние сутки сократилась суточная смертность от COVID-19. Об этом сообщает в среду, 24 февраля, федеральный оперативный штаб.
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За предыдущий день в городе зафиксировали 37 летальных исходов болезни, вызываемой коронавирусной инфекцией. Это на четыре случая меньше, чем днем ранее, и второй результат по стране после Москвы.
Всего за время пандемии в Петербурге умершими от COVID-19 официально признали 10 912 человек. Летальность болезни составляет 3%.
В России за сутки подтвердили 383 смертельных исходов болезни, всего по стране погибло 84 430 человека за время пандемии.
Добавим, в Петербурге коронавирусом заразились 363 429 человек с марта 2020 года. В России за всё время обнаружили 4 200 902 случая заражения.
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