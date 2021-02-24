Москва, , 11:33 — REGNUM За минувшие сутки в Москве исследования выявили 1417 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщает оперативный штаб столицы.

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«Подтверждено 1417 новых случаев заражения, госпитализирован 551 человек, скончались 43 пациента», — рассказали в штабе.

Справились с болезнью за сутки 1719 жителей Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в двух в торговых центрах Москвы открылись выездные центры вакцинации.

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