Тюмень, , 11:33 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 89 случаев заражения коронавирусом. Об этом 24 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 88 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 24 февраля коронавирусом заразились 30 969 человек. Выздоровели 29 107 человек, скончались 277 пациентов с COVID-19.