Москва, , 11:32 — REGNUM Большинство жителей России (35%) относятся к труду как к делу — чем больше оплата труда, тем больше сделают, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению 35%, труд — это интересное занятие, но он не должен мешать остальной жизни человека. Так думают 39% граждан с хорошей самооценкой уровня жизни и 27% — с низкой.

Считают труд неприятной необходимостью и предпочли бы совсем не работать 10% опрошенных. Такое желание чаще испытывают люди старше 60 лет (31%), сельские жители (15%) и граждане с низкими доходами (19%).

Опрошены 16 февраля 2021 года 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство жителей России (78%) готовы работать даже при отсутствии нужды в заработке.

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