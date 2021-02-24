Самара, , 11:34 — REGNUM Мужчину обвинили в мошенничестве при ликвидации свалки в Самарской области. Об этом 24 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По версии следствия, в Безенчукском районе обвиняемый директор фирмы 1988 года рождения заключил контракт с администрацией муниципалитета, согласно которому он обязался ликвидировать места размещения мусора в сельском поселении, путем его вывоза и утилизации.

Следователи считают, что фигурант уголовного дела в нарушение контракта, засыпал мусор землей на том же участке и предъявил в администрацию муниципалитета документы, в которых указал, что работы были выполнены на сумму более 1,27 млн рублей.

«Также в ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемый совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им противоправного деяния, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Сейчас фигурант уголовного дела находится под стражей. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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