Москва, , 11:38 — REGNUM Заявление командования ВВС США в Европе и Африке, согласно которому американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer впервые прибыли в Норвегию на учения, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 24 февраля в социальной сети Facebook.

«Взять на прицел и объявить координаты цели в СМИ. В красках объяснить, какой может последовать упреждающий удар», — поделился мнением Сергей Е.

Многие пользователи напомнили Норвегии о том, что, проводя подобные учения на своей территории, страна становится мишенью во время потенциальной войны.

«Пусть подгоняют, что угодно, но при этом помнят, ответный удар будет по центрам принятия решений. За океаном спрятаться не удастся», — считает Аркадий Ш.

Некоторые комментаторы уверены, что России необходимо дать симметричный ответ и провести учения на территории Кубы или Венесуэлы, недалеко от территории Соединённых Штатов.

«Они в Норвегию, а Россия пусть отправляет на Кубу, в Венесуэлу и Мексику. И пусть не думают, что это против них!», — написал Victor Z.

Нашлись и те пользователи, кто обратился к жителям Норвегии, чтобы те образумили своих политиков, подвергающих собственную страну опасности.

«Это так приятно знать, что по тебе первому нанесут испепеляющий удар возмездия, правда, дорогие норвежские соседи?», — обращается Максим Д.

Напомним, 23 февраля командование ВВС США в Европе и Африке сделало заявление, согласно которому американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer впервые прибыли в Норвегию на учения.