Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM В Петербурге четвертый день подряд выявляют меньше 1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает федеральный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

За последние 24 часа в городе на Неве обнаружили 909 новых зараженных. Это на четыре случая меньше, чем днем ранее.

Всего в городе за время пандемии вирус подхватили, по официальным данным, 363 429 человек, хотя власти признавали, что на самом деле перенесших заболевание может быть около 2 млн человек.

Выздоровело от COVID-19 за всё время 291 203 человека, включая 1490 человек, выписанных за последние сутки.

«Вторая волна эпидемии стихает, но ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах по-прежнему необходимо. Самой действенной противоэпидемической мерой остается массовая вакцинация населения против COVID-19», — заявили в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с ковидом.

Добавим, в России за сутки обнаружили 11 749 новых случаев заражения. Их общее число достигло 4 200 902.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге резко снизились объемы тестирования на коронавирус