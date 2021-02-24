Лас-Вегас, США, , 11:30 — REGNUM Совместное предприятие Motional, созданное Hyundai и Aptiv, проводит испытания автономных автомобилей в Лас-Вегасе. Об этом сообщается на сайте ArsTechnica.

Первые тесты транспортного средства уже прошли. В Motional заявили, что беспилотные автомобили во время испытаний совершали переезды через перекрёсток. Также были протестированы системы взаимодействия с пешеходами и велосипедистами.

В общей сложности на данный момент беспилотники проехали в рамках тестирования 1,5 млн миль (более 2,4 млн км). На выполнение первых тестов было потрачено более 100 тыс. часов.

Компании Motional и Lyft намерены запустить проект роботакси в 2023 году.

Ранее компания Aurora из США, японский автопроизводитель Toyota и поставщик автозапчастей Denso объявили о своих планах создать совместное предприятие по производству самоуправляемых машин.

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