Чебоксары, , 11:28 — REGNUM В Чувашии принято очередное решение о смягчении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Увеличено максимально допустимое количество зрителей спортивных и культурных мероприятий. Соответствующий указ подписал сегодня, 24 февраля, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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С 24 февраля в культурных учреждениях разрешается заполнять до 75% посадочных мест, ранее на мероприятиях в залах могли присутствовать 50% зрителей.

Значительное послабление коснулось спортивных соревнований. Болельщики могут присутствовать на стартах не только в крупных физкультурно-спортивных комплексах (свыше 800 кв. метров), но и в небольших, площадь которых составляет 400 кв. метров. При этом допустимая заполняемость спортивных залов увеличивается с 25% до 75%.

Масочный режим для зрителей и болельщиков, а также требование социальной дистанции сохраняются.

Отметим, что в Чувашии на предприятиях республики в целях пропаганды здорового образа жизни пройдут мастер-классы по скандинавской ходьбе.