Улан-Удэ, , 11:28 — REGNUM Оборот розничной торговли в Бурятии в январе 2021 года составил 16,1 млрд рублей, что меньше первого месяца 2020 года на 9,8%, а декабря прошлого года — сразу на 12,4%. Такие данные привели ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата.

При этом сильнее всего просели объёмы продажи продуктов питания, а также табака — на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажа непродовольственных товаров снизилась на 9,4%. Малые предприятия республики сформировали 81,3% всего оборота розничной торговли.

«Оборот общественного питания в январе 2021 года уменьшился на 17,9% по сравнению с январем 2020 года; по сравнению с декабрем 2020 года — на 10,9%. Индивидуальные предприниматели, занятые в общественном питании, формировали 69,8% оборота, их оборот сократился на 21,3%», — отметили в службе статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, что в январе цены на продукты питания в бурятских магазинах выросли в среднем на 0,6%. При этом молоко питьевое подорожало на 3,8%, чай, кофе и какао — на 4,7%.

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