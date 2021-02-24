Москва, , 11:27 — REGNUM Ещё в двух в торговых центрах Москвы открылись выездные центры вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщила 24 февраля вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

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«Начиная с сегодняшнего дня прививку от COVID-19 можно сделать еще в двух торговых центрах — «Ривьера» и «Гагаринский», — приводят её слова в телеграм-канале оперативного штаба Москвы.

Сообщается, что для увеличения охвата вакцинации меняется местоположение бригад и увеличивается их количество.

При этом работа пунктов в торговых центрах Columbus и «Калейдоскоп» будет продлена, прививку с первым компонентом вакцины в них можно будет сделать до 27 февраля.