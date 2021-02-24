Хабаровск, , 11:43 — REGNUM В Хабаровском крае продолжаются ремонтно-восстановительные работы после циклона — в трёх районах региона оценочные комиссии подсчитывают причинённый ущерб. При этом в Комсомольском районе уже отменен режим ЧС — ущерб минимальный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На территориях Советско-Гаванского, Ванинского и Нанайского районов действует межмуниципальный режим ЧС. По предварительным подсчётам масштабы разрушений оказались намного масштабнее, чем предполагалось.

К примеру, вместо 45 поврежденных кровель теперь речь уже идёт о 236 зданиях, где ветром либо поломало кровлю, либо выбило стекла или оборвало части фасада. Ущерб причинен 12 поселениям.

По решению врио губернатора Михаила Дегтярёва в Ванинский и Советско-Гаванский районы из краевого резерва материальных ресурсов было отправлено 1200 листов шифера, 1,4 км электрического провода, а также передан самосвал. Администрации сейчас также консультируют по оформлению документов, необходимых для выделения субсидий на проведение аварийно-спасательных, неотложных аварийно-восстановительных работ. Суммы пока уточняются.

Во всех 54 населённых пунктах края, где в период непогоды возникли перебои со светом, восстановлено электроснабжение. Транспортное сообщение в регионе осуществляется в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, межмуниципальный режим чрезвычайной ситуации ввели из-за снега и сильного ветра власти Хабаровского края 18 февраля.