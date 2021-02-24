Ярославль, , 11:26 — REGNUM Следственный комитет возбудил новое уголовное дело по факту избиения осуждённых в ярославской исправительной колонии №1. Об этом сообщают СМИ.

Следственный комитет Yaroslavl.sledcom.ru

Новое видео избиений опубликовала 23 февраля «Новая газета». Как и ранее публиковавшееся видео избиений осуждённого Евгения Макарова, запись сделана видеорегистратором, которые носят сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний.

Избиения происходили в 2016—2017 годах. Один из осуждённых — гражданин Грузии Важа Бочоришвили — после избиений скончался в больнице города Рыбинска. Второй был избит за две недели до освобождения.

Как сообщает издание, ситуация с этими фактами очень похожа на дело Макарова. Все жалобы самих осуждённых, их адвокатов и общественников не привели ни к чему. Только публикация видео, где хорошо видны лица сотрудников колонии, стала основанием для возбуждения уголовного дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое «ярославское дело» закончилось оправданием начальника колонии и его заместителя. Разные сроки лишения свободы (3−4 года) получили инспекторы и уполномоченные.

Защита Евгения Макарова сочла приговоры крайне мягкими. Судя по всему, именно этот факт и стал поводом к публикации новых видеозаписей издевательств над заключёнными.

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