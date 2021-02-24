Оренбург, , 11:25 — REGNUM В Оренбурге в доме по адресу Советская, 1 возникла аварийная ситуация, работы по ликвидации которой могут затянуться, сообщает пресс-служба мэрии.

Из-за промерзания труб в несколько жилых квартир перестала поступать вода. В настоящее время выясняется причина ЧП.

«В связи с тем, что ЧП произошло в нежилом помещении областного имущественного фонда, находящегося в аварийном состоянии, ремонтные работы продвигаются небыстро. Специалисты обследуют трубы для обнаружения мест промерзания. Ситуация осложняется тем, что в помещении отсутствуют полы и потолки, находиться в помещении небезопасно. Управляющая компания делает все возможное, чтобы устранить аварийную ситуацию в кратчайшие сроки», — отметили в городской администрации.

Напомним, дом на Советской, 1 является объектом культурного наследия. Часть здания является жилой, часть объекта находится в заброшенном состоянии.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 21−25 февраля в Оренбургской области прогнозируют аномально-холодную погоду с отклонением среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 9 °C и более. В Оренбурге 24 февраля температура воздуха составляет — 21,-23 °C, порывы северного ветра достигают 22 метров в секунду.

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